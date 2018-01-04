Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

При нападении на российскую базу в Сирии уничтожены семь самолетов


04.01.2018   11:09
В результате минометной атаки 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов. Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант».

По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.

«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, идет ли речь о россиянах.

Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет.

Ранее 3 января российское Минобороны сообщило, что 31 декабря в Сирии при перелете на аэродром Хама разбился вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. В ведомстве заявили, что вертолет не был обстрелян, а упал вследствие технической неисправности. Почему о катастрофе рассказали только спустя четыре дня, не уточняется.

Российская база Хмеймим периодически подвергается обстрелам, но о каких-то потерях в связи с этим ничего не сообщалось. 28 декабря стало известно, что системы ПВО успешно уничтожили ракеты «Град», запущенные в сторону базы.

В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил, что из Сирии будет выведена значительная часть российского контингента. При этом Россия на постоянной основе продолжит присутствовать в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's: Цена нефти в этом году будет колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель
Власти Тбилиси ужесточают правила строительства
Строительство TANAP завершено более чем на 80% — турецкий министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии
В Дагестане появится самое большое в Европе колесо обозрения
В Чечне идет строительство мечети имени Рамзана Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна