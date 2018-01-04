Грузинские миротворцы провели разработанные ими комбинированные ситуативные учения в Афганистане

04.01.2018 15:20 Грузинские миротворцы провели разработанные ими комбинированные ситуативные учения в Афганистане на тренировочном полигоне базы «Мармал» в Мазари–Шарифе. В учениях принял участие личный состав усиленной роты третьей пехотной бригады ВС Грузии участвующих в миссии «Твердой поддержки».



Цель комбинированных ситуативных учений состоит в обнаружении врага в населенных пунктах, занятие ключевых боевых позиций, оказание первой медицинской помощи пострадавшим военнослужащим и их воздушная эвакуация с поля боя.



В учениях также участвовала воздушная медицинская группа ВС Германии. В рамках показательных учений грузинские миротворцы осуществили демонстрацию действий совместно с иностранными партнерами и бойцами группы быстрого реагирования.



Усиленная рота третьей пехотной бригады ВС Грузии осуществляет патрулирование ареала действий миротворческих сил в Мазари–Шарифе с июля прошлого года.















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