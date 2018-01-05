«Грузинский легион» покинул 54 бригаду и сделал срочное заявление

05.01.2018 21:42 20 декабря 2017 года «Грузинский Легион» своим полным составом покинул 54 Бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им.



«Грузинский Легион» пообещал сообщить о деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Легиона и 25-го Батальона на пресс-конференции в ближайшие дни.



«Также будут опубликованы: аудио запись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдаёт приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по «несоответствию», а также аудио запись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона.



Хотим сказать, что командир 54 бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то не стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25 Батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал Грузинский Легион и помог интегрироваться в ЗСУ.



Грузинский Легион не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25- ого Батальона и зам. командира 54 Бригады).



Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается департировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского Легиона которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых. Сергей Федосенко и бывший представитель Грузинского Легиона Зураб Чехелидзе систематически звонят в госпиталь раненым бойцам Грузинского Легиона, угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией, в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017 года.



Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали Грузинский Легион «раковой опухолью, помогающей выжить Украине», после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины.



Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского Легиона).



Просим всех волонтеров, которые передавали нам необходимые вещи, срочно отреагировать на эту ситуацию!



Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой Бригаде, не состоят больше в Грузинском Легионе и более не представляют Грузинский Легион.



В случае манипуляции ими именем Грузинского Легиона, просим всех сообщать на официальную страницу Легиона в Фейсбуке.



Хотим отметить, что вся данная информация уже передана представительствам стран, бойцы которых входят в состав интернационального Грузинского Легиона»,- говорится в заявлении «Грузинского Легиона».















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