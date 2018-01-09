Посол Грузии: визит Тибилова в Боснию носит частный характер

09.01.2018 16:17 Визит представителей цхинвальского режима в один из регионов Боснии и Герцеговины носит частный характер. Такое заявление сделал посол Грузии в Турции (имеющий аккредитацию в БЮГ) Ираклий Коплатадзе.



Ранее цхинвальские СМИ сообщили о поездке сепаратистского лидера Анатолия Бибилова в Республику Сербскую (по форме государственного устройства Босния и Герцеговина является федеративным/конфедеративным государством, в состав которого, в том числе, входит Республика Сербская, – ред.). При этом подчеркивалось, что визит делегации носит официальный характер.



Сразу после появления этой информации грузинская сторона обратилась к властям Боснии и Герцеговины. По утверждению посла Ираклия Коплатадзе, в Сараево не были проинформированы о поездке Бибилова и подчеркнули, что “никакого официального визита не было и быть не могло”.



“Подобными действиями Москва продолжает пропагандистскую политику и безрезультатные попытки легитимировать оккупационный режим”, – заявил дипломат. Коплатадзе также отметил, что власти Боснии и Герцеговины вновь заявили о твердой приверженности политике признания суверенитета и территориальной целостности Грузии и непризнания статуса оккупированных регионов.



"СОВА"











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