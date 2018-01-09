Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии: визит Тибилова в Боснию носит частный характер


09.01.2018   16:17
Визит представителей цхинвальского режима в один из регионов Боснии и Герцеговины носит частный характер. Такое заявление сделал посол Грузии в Турции (имеющий аккредитацию в БЮГ) Ираклий Коплатадзе.

Ранее цхинвальские СМИ сообщили о поездке сепаратистского лидера Анатолия Бибилова в Республику Сербскую (по форме государственного устройства Босния и Герцеговина является федеративным/конфедеративным государством, в состав которого, в том числе, входит Республика Сербская, – ред.). При этом подчеркивалось, что визит делегации носит официальный характер.

Сразу после появления этой информации грузинская сторона обратилась к властям Боснии и Герцеговины. По утверждению посла Ираклия Коплатадзе, в Сараево не были проинформированы о поездке Бибилова и подчеркнули, что “никакого официального визита не было и быть не могло”.

“Подобными действиями Москва продолжает пропагандистскую политику и безрезультатные попытки легитимировать оккупационный режим”, – заявил дипломат. Коплатадзе также отметил, что власти Боснии и Герцеговины вновь заявили о твердой приверженности политике признания суверенитета и территориальной целостности Грузии и непризнания статуса оккупированных регионов.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские экспортеры смогут принять участие в китайской выставке
Правительство Грузии займется увеличением уровня жизни в селах
20 грузинских и польских организаций объединились в торгово-экономическую палату
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров заявил, что ему не нравится вести Instagram
В Чечне задержан руководитель грозненского офиса центра "Мемориал"
Посол Грузии: визит Тибилова в Боснию носит частный характер
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна