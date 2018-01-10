В оккупированном Ахалгори закрыли два детских сада

10.01.2018 13:14 В оккупированном Ахалгори закрыли два детских сада и вместо них планируют открыть одно новое учреждение дошкольного воспитания, — информацию распространяет агентство «Рес».



По информации издания, на данном этапе утверждается нового штатного расписания.



По словам заместителя де-факто министра образования и оккупированного региона Элисы Гаглоевой, кадры были тщательно отобраны.



«Главным критерием отбора воспитателей было владение на должном уровне осетинским и русским языками», — заявила Гаглоева.

























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