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В оккупированном Ахалгори закрыли два детских сада
10.01.2018 13:14
В оккупированном Ахалгори закрыли два детских сада и вместо них планируют открыть одно новое учреждение дошкольного воспитания, — информацию распространяет агентство «Рес».
По информации издания, на данном этапе утверждается нового штатного расписания.
По словам заместителя де-факто министра образования и оккупированного региона Элисы Гаглоевой, кадры были тщательно отобраны.
«Главным критерием отбора воспитателей было владение на должном уровне осетинским и русским языками», — заявила Гаглоева.
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