Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цихелашвили против рассмотрения спецоперации в Панкиси в этническом разрезе


11.01.2018   23:32
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили откликается на заявления в связи с проведенной в Панкиси антитеррористической операцией.

По словам Цихелашвили, необходимо проявить больше ответственности в ходе разговора на эту тему.

«Хочу откликнуться на заявления различных групп или лиц, которые распространяются в связи с антитеррористической операцией и связаны с попыткой перенести вопрос в этнический разрез или записать себе политические очки.

У подобных операций нет и не может быть этнической мотивации. Поэтому, хочу призвать их проявлять больше ответственности в ходе разговора на эту тему.

Опасности, существующие перед нашей страной, избежать которые является обязанностью государства, и что и выполняется, касаются безопасности каждого нашего гражданина.

Проживающее в Панкисском ущелье кистинское население являются достойными гражданами и патриотами этой страны. Я уверена, что в первую очередь они сами не желают никаких провокаций и противостояния.

В отношении Панкисского ущелья у нас действительно есть политика, и это – большее развития ущелья, содействие экономическому, культурному или туристическому развитию, еще большая интеграция проживающего там населения и политика полноценного вовлечения во все сферы жизни страны, что является одним из важнейших направлений стратегии гражданской интеграции. Эта политика обязательно продолжится и осуществится.

Очень жаль, что несмотря на попытки врачей, не удалось спасти Темирлана Мачаликашвили. Потеря ребенка является тяжелейшей болью для родителей и близких, и неприемлема политическая спекуляция этим.

По факту ведется расследование и необходимо, чтобы мы дождались результатов расследования», — заявляет Кетеван Цихелашвили.

Комментарий Кетеван Цихелашвили обнародован на официальной странице аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства в «Фейсбук».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава чеченского «Мемориала» заявил, что полицейский подбросил ему в машину наркотики
Заявление ЕС в связи с задержанием руководителя представительства ПЦ «Мемориал» в Чеченской Республике
Цихелашвили: Рассмотрение проведенной в Панкиси спецоперации в этническом разрезе неприемлемо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна