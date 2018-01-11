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Цихелашвили против рассмотрения спецоперации в Панкиси в этническом разрезе
11.01.2018 23:32
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили откликается на заявления в связи с проведенной в Панкиси антитеррористической операцией.
По словам Цихелашвили, необходимо проявить больше ответственности в ходе разговора на эту тему.
«Хочу откликнуться на заявления различных групп или лиц, которые распространяются в связи с антитеррористической операцией и связаны с попыткой перенести вопрос в этнический разрез или записать себе политические очки.
У подобных операций нет и не может быть этнической мотивации. Поэтому, хочу призвать их проявлять больше ответственности в ходе разговора на эту тему.
Опасности, существующие перед нашей страной, избежать которые является обязанностью государства, и что и выполняется, касаются безопасности каждого нашего гражданина.
Проживающее в Панкисском ущелье кистинское население являются достойными гражданами и патриотами этой страны. Я уверена, что в первую очередь они сами не желают никаких провокаций и противостояния.
В отношении Панкисского ущелья у нас действительно есть политика, и это – большее развития ущелья, содействие экономическому, культурному или туристическому развитию, еще большая интеграция проживающего там населения и политика полноценного вовлечения во все сферы жизни страны, что является одним из важнейших направлений стратегии гражданской интеграции. Эта политика обязательно продолжится и осуществится.
Очень жаль, что несмотря на попытки врачей, не удалось спасти Темирлана Мачаликашвили. Потеря ребенка является тяжелейшей болью для родителей и близких, и неприемлема политическая спекуляция этим.
По факту ведется расследование и необходимо, чтобы мы дождались результатов расследования», — заявляет Кетеван Цихелашвили.
Комментарий Кетеван Цихелашвили обнародован на официальной странице аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства в «Фейсбук».
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