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Патриархия Грузии ждет от Сербского Патриарха объяснений из-за встречи с Анатолием Бибиловым


15.01.2018   16:20
Патриархия Грузии ждет от Сербского Патриарха объяснений в связи со встречей с Анатолием Бибиловым. Соответствующее письмо из Тбилиси в патриархию Сербии было направлено на прошлой неделе.

Представитель отдела по внешним делам патриархии протоиерей Кахабер Гоготишвили заявил Первому каналу Общественного Вещателя, что письмо получил аналогичный отдел Патриархии Сербии, однако ответа пока нет.

В патриархии Грузии заявляют, что письмо выражает недовольство по поводу встречи лидера оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова с Патриархом Сербским Иринеем в резиденции патриархии.

Лидер марионеточного режима Цхинвальского региона Анатолий Бибилов встретился с патриархом Сербским Иринеем 12 января. Информацию о встрече, вместе с фотоматериалом распространил де-факто режим. В ней говорилось, что стороны обсудили общие христианские вопросы.

Министерство иностранных дел пока не делало заявлений в связи в этим фактом. А министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины сделало заявление 11 января в связи с визитом в Руспублику Српска (Republika Srpska) делегации сепаратистского режима Цхинвальского региона и заявило, что визит делегации оккупированной т.н. т.н. Южной Осетии в Баня-Лука нанес ущерб международному имиджу республики Српска, и обесценил ее значение и международный статус. В заявлении также говорилось, что официальные государственные ведомства не были информированы об этом визите.






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