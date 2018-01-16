Россия реально может содействовать прямому диалогу Тбилиси с Сухуми и Цхинвали - Зураб Абашидзе

16.01.2018 13:37 Россия реально может содействовать прямому диалогу Тбилиси с Сухуми и Цхинвали, – заявил специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью "Независимой газете".



Специальный представитель премьер-министра достаточно пространно говорил о перспективе российско-грузинских отношений, и положении на оккупированных территориях и отметил, что на данном этапе в повестке дня не стоит вопрос восстановления дипломатических отношений с Россией.



По мнению Зураба Абашидзе, для выхода из тупика необходимы политическая воля и конкретные шаги.



"Думаю, что в конце января на встрече с Григорием Карасиным в Праге состоится деловая беседа с конкретными результатами. Однако принципиально важно, чтобы в ходе рассмотрения сложных политических вопросов появилась новая позитивная динамика"- заявил Зураб Абашидзе.

















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