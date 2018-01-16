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Цхинвальском регионе убит Марек Дудаев


16.01.2018   23:03
Цхинвальском регионе убит Марек Дудаев. Его смерть подтвердили правоохранительные органы марионеточного режима оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии..

"Убийца произвел три выстрела в Дудаева. Его тело нашли в его родовом селе Арцеви. На территории бывшего сельского клуба он держал ферму. По предварительной информации, за застольем на втором этаже клуба к нему пришел односельчанин и произвел в него три выстрела" - заявили в МВД.

Марек Дудаев провел в грузинской тюрьме восемь лет. Он был задержан в Гори 16 марта 2004 года и был приговорен к 23 годам лишения свободы по обвинению в ряде тяжких преступлений, в том числе в убийстве трех человек.






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