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В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них


17.01.2018   13:00
Мы никого не меняли на Гиорги Лукава, это было продолжение процесса, начатого в 2016 году, — об этом заместитель главы аналитического департамента СГБ Кахабер Кемоклидзе заявил журналистам до начала встречи.

По его словам, главной темой остается вопрос передачи убийцы Гиги Отхозория, незаконная т.н. бордеризация, которая создает проблемы населению с обеих сторон оккупационной линии и все те факты, которые произошли с момента последней встречи.









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