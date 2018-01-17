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Российские оккупанты снимают проволочные ограждения у Хурча
17.01.2018 13:23
Российские оккупанты сняли проволочные ограждения у села Хурча Зугдидского муниципалитета. Как стало известно Первому каналу, российские оккупанты начали демонтаж т.н. границы в конце декабря.
Проволочные ограждения передвинули приблизительно на 200 метров назад. Работы продолжаются и в эти минуты.
В апреле прошлого года, у села Хурча Зугдидского района ограждение было проведено на посевных землях местных жителей, что создало проблемы населению. Вопрос о незаконной т.н. бордеризации был поставлен на четырехсторонних встречах в Гали, а также на международных встречах.
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