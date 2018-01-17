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Глава администрации Хурчи: Оккупационные силы открыли ограждения, проведенные у села Хурча
17.01.2018 17:08
Оккупационные силы открыли ограждения, проведенные у села Хурча Зугдидского муниципалитета – информацию об этом распространил глава администрации села Бадри Хунджгуа, но воздерживается от дополнительных комментариев в связи с вопросом.
Пока данный факт не комментируют и в Службе государственной безопасности.
Оккупанты провели ограждения на контролируемой территории Грузии у села Хурча Зугдидского района весной минувшего года.
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