Глава администрации Хурчи: Оккупационные силы открыли ограждения, проведенные у села Хурча

17.01.2018 17:08 Оккупационные силы открыли ограждения, проведенные у села Хурча Зугдидского муниципалитета – информацию об этом распространил глава администрации села Бадри Хунджгуа, но воздерживается от дополнительных комментариев в связи с вопросом.



Пока данный факт не комментируют и в Службе государственной безопасности.



Оккупанты провели ограждения на контролируемой территории Грузии у села Хурча Зугдидского района весной минувшего года.



















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