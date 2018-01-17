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СГБ: У села Хурча российские оккупанты отодвинули ограждения на 200 метров назад


17.01.2018   19:35
Служба государственной безопасности Грузии подтверждает, что у села Хурча российские оккупанты отодвинули т.н. границу на 200 метров назад.

По заявлению заместителя главы аналитического департамента СГБ Грузии Кахи Кемоклидзе, данную проблему не раз рассматривали в формате механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM).

"Вообще процесс бордеризации незаконный. Этот процесс, текущий в обоих регионах, однозначно проблематичный, мы часто касаемся этих вопросов в формате переговоров IPRM как Гали, так и Эргнети.

Вопрос Хурчи несколько раз ставили на встречах Гали. Вопрос незаконной бордеризации в Хурче был зафиксирован в апреле 2017 года, и затем продолжен в августе"- говорит Каха Кемоклидзе.








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