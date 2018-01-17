|
Закончилась очередная встреча IPRM в Гали
17.01.2018 20:13
По словам заместителя начальника аналитического департамента СГБ Кахабера Кемоклидзе, разговор между сторонами коснулся вопросов передачи обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория грузинской стороне, освобождения задержанного у линии оккупации 5 апреля 2017 года Пааты Рогава, и бордеризации.
"Существуют кадры, подтверждающие, что он (Рашид Канджи-Оглы) убил гражданина Грузии, и он и сегодня не наказан. Это действительно является проблемой, и мы еще раз потребовали передать его грузинской стороне, что будет логическим завершением дела. А над вопросом освобождения Пааты Рогава работает Служба государственной безопасности"- отметил Кемоклидзе.
Что касается информации, распространенной сегодня в связи с тем, что российские оккупанты отодвинули назад установленные в прошлом году ограждения в селе Хурча, Кемоклидзе отрицательно оценил вообще процесс бордеризации. По его словам, этот вопрос активно рассматривается на встречах Гали.
В механизм превенции инцидентов и реагирования на них помимо грузинской, абхазской, и российской стороны включены Евросоюз, ОБСЕ и ООН. Следующая встреча в Гали состоится 27 февраля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна