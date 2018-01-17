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Закончилась очередная встреча IPRM в Гали


17.01.2018   20:13
По словам заместителя начальника аналитического департамента СГБ Кахабера Кемоклидзе, разговор между сторонами коснулся вопросов передачи обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория грузинской стороне, освобождения задержанного у линии оккупации 5 апреля 2017 года Пааты Рогава, и бордеризации.

"Существуют кадры, подтверждающие, что он (Рашид Канджи-Оглы) убил гражданина Грузии, и он и сегодня не наказан. Это действительно является проблемой, и мы еще раз потребовали передать его грузинской стороне, что будет логическим завершением дела. А над вопросом освобождения Пааты Рогава работает Служба государственной безопасности"- отметил Кемоклидзе.

Что касается информации, распространенной сегодня в связи с тем, что российские оккупанты отодвинули назад установленные в прошлом году ограждения в селе Хурча, Кемоклидзе отрицательно оценил вообще процесс бордеризации. По его словам, этот вопрос активно рассматривается на встречах Гали.

В механизм превенции инцидентов и реагирования на них помимо грузинской, абхазской, и российской стороны включены Евросоюз, ОБСЕ и ООН. Следующая встреча в Гали состоится 27 февраля.







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