С территории Сирии нанесен ракетный удар по Турции - СМИ

21.01.2018 11:51 С территории Сирийской Арабской Республики по территории Турции был нанесен ракетный удар, передает«MK.ru» со ссылкой на агентство Anadolu.



Как сообщается, обстрелу подверглась турецкая провинция Килис. В административном центре провинции ударом были повреждены несколько зданий. Незначительные ранения получил один человек.



По данным агентства, с территории САР были выпущены три ракеты. Об этом журналистам рассказал источник в службах безопасности. При этом он не смог сообщить, кто именно мог запустить ракеты.

В субботу Генштаб Турции официально сообщил о начале против сирийских курдов военной операции. Вечером авиация ВВС Турции принялась наносить удары по позициям «Демократического союза» в Африне. В этом регионе проживает полтора миллиона сирийских курдов.















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