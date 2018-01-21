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С территории Сирии нанесен ракетный удар по Турции - СМИ
21.01.2018 11:51
С территории Сирийской Арабской Республики по территории Турции был нанесен ракетный удар, передает«MK.ru» со ссылкой на агентство Anadolu.
Как сообщается, обстрелу подверглась турецкая провинция Килис. В административном центре провинции ударом были повреждены несколько зданий. Незначительные ранения получил один человек.
По данным агентства, с территории САР были выпущены три ракеты. Об этом журналистам рассказал источник в службах безопасности. При этом он не смог сообщить, кто именно мог запустить ракеты.
В субботу Генштаб Турции официально сообщил о начале против сирийских курдов военной операции. Вечером авиация ВВС Турции принялась наносить удары по позициям «Демократического союза» в Африне. В этом регионе проживает полтора миллиона сирийских курдов.
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