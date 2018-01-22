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Более 1800 человек имеют психические проблемы в оккупированном Цхинвальском регионе
22.01.2018 14:55
В оккупированном Цхинвальском регионе растет количество пациентов с психическими расстройствами. На сегодняшний день на учете в психоневрологическом диспансере состоит порядка 1800 пациентов», — информацию об этом распространяет «Осинформ».
По словам де-факто министра здравоохранения Георгия Тотчиева, это достаточно большое количество для такого маленького региона.
«На сегодняшний день лечение этих больных осуществляется в психоневрологическом диспансере, который мы планируем расширять. Для оказания стационарной помощи Министерство здравоохранения осуществляет транспортировку этих пациентов в Республику Северная Осетия», — заявляет Тотчиев.
По его информации, в начале 2018 года в Северную Осетию уже отправлено пять человек, при помощи де-факто силовых ведомств.
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