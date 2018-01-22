Более 1800 человек имеют психические проблемы в оккупированном Цхинвальском регионе

22.01.2018 14:55 В оккупированном Цхинвальском регионе растет количество пациентов с психическими расстройствами. На сегодняшний день на учете в психоневрологическом диспансере состоит порядка 1800 пациентов», — информацию об этом распространяет «Осинформ».



По словам де-факто министра здравоохранения Георгия Тотчиева, это достаточно большое количество для такого маленького региона.



«На сегодняшний день лечение этих больных осуществляется в психоневрологическом диспансере, который мы планируем расширять. Для оказания стационарной помощи Министерство здравоохранения осуществляет транспортировку этих пациентов в Республику Северная Осетия», — заявляет Тотчиев.



По его информации, в начале 2018 года в Северную Осетию уже отправлено пять человек, при помощи де-факто силовых ведомств.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

