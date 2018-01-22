Беженцам из Грузии Россия даст дома в Северной Осетии

22.01.2018 21:19 Из бюджета Российской Федерации выделено более одного миллиарда рублей, чтобы обустроить приюты для семей беженцев «из Грузии и т.н. Южной Осетии» (такая формулировка использована в заявлении).



Информацию об этом распространила информационная служба цхинвальского марионеточного режима. Это проект, рассчитанный на 2018 год. Средства перечислены в бюджет Северной Осетии, и ими воспользуются более 500 семей. Два года назад 512 семей получили специальный сертификат, подтверждающий, что они нуждаются в жилье. В очереди стоят еще 1672 семьи.



Выдача сертификатов в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии проходит в рамках специальной программы под названием "Государственные обязательства, и обеспечение жильем", что предусматривается федеральным законом РФ.



Семьи, которые получат жилье в Северной Осетии в 2018 году, являются беженцами с 1989-92 годов, и федерация предполагает удовлетворить их до конца 2020 года.



"Голос Америки" записал несколько комментариев о том, есть ли в Цхинвальском регионе компактные поселения беженцев, какое количество людей уехало из Грузии в Северную Осетию, в каких условиях они живут, и насколько соответствуют приведенные цифры реальности.



Представитель Коалиции беженцев Зураб Бендианишвили в интервью "Голосу Америки" заявил, что в Грузии не существует информация о реальных данных, и количестве выехавших беженцев. В 90-е годы процесс вынужденного или добровольного ухода из страны был хаотичным, никто не вел учет. Касательно поселения беженцев, такие были в т.н. Южной Осетии.



"Точная цифра количества беженцев, уехавших из Грузии, в Северной или т.н. Южной Осетии не существует, поскольку с одной стороны это был очень спонтанный процесс, который начался из определенных регионов Кахетии, Боржомского ущелья, и Карели во время Гамсахурдия. За этим уже вместе с развалом Советского Союза последовала очень большая миграция в Россию. Тогда была большая экономическая и социальная нужда. Многие, которые уезжали, старались показать себя беженцами, которых выгнали, и таким образом остаться в России, получить временное жилье. Точной статистики действительно не существует. Сначала российская сторона говорила, что беженцев из Грузии было 100 000. Очень большая проблема, что у многих людей нет никакого документа, не могут даже идентифицировать личность. Эти люди лишены всякой помощи, как с грузинской, так и российской стороны. В прошлом, и позапрошлом году со многими такими людьми пришлось работать нашей организации. Компактные поселения есть как во Владикавказе, так и других регионах Северной Осетии, в некоторых местах тяжелейшее положение. Здесь беженцы 90-х годов. После 2008 года беженцы из Грузии не шли в сторону Северной, или т.н. Южной Осетии".



В 2006 году Грузия приняла закон о реституции, предусматривающий учет беженцев из Грузии, и компенсацию для них. В исполнение закона было предусмотрено включение т.н. Южной Осетии вместе с иностранными наблюдателями, но закон не заработал. Война 2008 года многое изменила в данном контексте.



"Для людей, покинувших Грузию в 90-е годы, в 2006 году парламент принял закон о реституции, который должен был поэтапно заработать с 2007 года. Он предусматривал формирование трехсторонней комиссии, в том числе с участием осетинской стороны. К сожалению, из-за войны 2008 года, и прекращения контактов этот закон не сработал, но он существует, и как только произойдет его имплементация, у беженцев, которых сейчас удовлетворяет Россия, будет возможность и у Грузии потребовать компенсацию, или восстановление дома. Закон не сработал, поскольку учитывал создание комиссии с участием грузинской, осетинской, и международных партнеров, которая бы изучила положение, и приняла решения. Исходя из существующей политической обстановки, пока невозможно осуществить все это".



О компактных поселениях беженцев проинформировал "Голос Америки" и Гела Зозиашвили, специалист временного комитета восстановления территориальной целостности:



"То количество беженцев, которое названо в приведенной вами информации, нереальное. Насколько у них правильные документы, другой вопрос. Как они получили статус беженцев, и какая реальность, никто не знает. В России свирепствует коррупция, получить документ, и сделать статус не трудно, так же как аналогично делают документы, когда делают пенсию. В Цхинвали, на территории, прилегающей к Тамарашени, именно для пострадавших людей построили "городок Московский". Раньше там были виноградники сорта шампанское, это, по моему предположению, почти 40-50 гектаров территории, точнее не могу сказать. Строительство Цхинвали развивалось в этом направлении, и было сказано, что это делается для тех, кто пострадал в результате конфликта 2008 года. До того компактных поселений для беженцев на стороне де-факто администрации не было".



Нази Беруашвили беженка, и живет в одном из компактных поселений в Гори. У нее много близких в т.н. Южной Осетии. В беседе с "Голосом Америки" она говорит, что не владеет информацией о поселениях беженцев, и их существовании в Цхинвали:



"О поселениях беженцев в сторону Цхинвали я никогда не слышала. Наверное, подразумеваются осетины, которых в 90-е годы выгнали из сел грузины. Я знаю, что мы стали беженцами, о другом мне ничего не известно, я впервые сейчас узнала об том".



В ноябре минувшего года цхинвальский лидер Анатолий Бибилов встретился в Москве с Путиным. Переговоры касались договора о сотрудничестве, оформленного между Цхинвали и Россией. Одним из вопросов, в том числе являлось выделение средства для «беженцев из Грузии».





"Голос Америки"











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