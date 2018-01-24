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Родители исчезнувшего из села Корда Ника Сагирашвили подозревают, что их сына похитили российские оккупанты


24.01.2018   21:33
Завершения встречи в Эргнети ждут родители из села Корда Горийского района Ники Сагирашвили.

По их словам, они хотят передать участникам Эгрнетской встречи информацию о подозрительных телефонных звонках.

Члены семьи исчезнувшего требуют передать те записи видеокамер, которые установлены у оккупационной линии.Члены семьи Ники Сагирашвили подозревают, что их сына похитили российские оккупанты.

«Народ увидел, как военные вели кого-то, которые не стоял на ногах. В ту ночь, когда Ника исчез. Односельчане слышали и звук выстрела. Возможно, он был ранен и его задержали оккупанты. Я говорю об этом и никто не хочет меня слушать. Несколько месяцев назад был звонок из России и Кувейта. Мы пытаемся узнать, что произошло. Хоть кто-то же должен сказать мне, жив мой сын или мертв», — заявляет мать Ники Сагирашвили.

Ника Сагирашвили исчез в мае 2016 года, он вышел на оккупированную территорию, чтобы попить воды, и потом его никто не видел. Работы по его поиску велись и на реке Лиахви.

Оккупированный Цхинвали опровергает связь с исчезновением 27-летнего молодого человека.






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