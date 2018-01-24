Кемолидзе: Т.н соглашение между оккупированным Цхинвали и Россией содержит элемент аннексии

24.01.2018 22:11 У т.н. военного соглашения между оккупированным Цхинвальским регионом и Российской Федерацией нет никакого значения с правовой точки зрения, — об этом заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Каха Кемоклидзе заявил после встречи в Эргнети.



По его словам т.н. соглашение о переходе т.н. военных подразделений оккупированного Цхинвали в состав военных сил России, ратифицировать которое сегодня планирует Российская Дума, содержит элемент аннексии.



«Этот факт является продолжением подписанного т.н. документа о т.н. интеграции и сотрудничестве, который имел место в марте. С правовой точки зрения, у этого документа нет никакого значения. Однако, по нашей оценке, это содержит элемент аннексии. Исходя из того, что территория оккупирована и стоит оккупационная сила, в какой форме она осуществится, пока об этом сложно говорить», — отметил Кемоклидзе.





















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