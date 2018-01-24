Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кемолидзе: Т.н соглашение между оккупированным Цхинвали и Россией содержит элемент аннексии


24.01.2018   22:11
У т.н. военного соглашения между оккупированным Цхинвальским регионом и Российской Федерацией нет никакого значения с правовой точки зрения, — об этом заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Каха Кемоклидзе заявил после встречи в Эргнети.

По его словам т.н. соглашение о переходе т.н. военных подразделений оккупированного Цхинвали в состав военных сил России, ратифицировать которое сегодня планирует Российская Дума, содержит элемент аннексии.

«Этот факт является продолжением подписанного т.н. документа о т.н. интеграции и сотрудничестве, который имел место в марте. С правовой точки зрения, у этого документа нет никакого значения. Однако, по нашей оценке, это содержит элемент аннексии. Исходя из того, что территория оккупирована и стоит оккупационная сила, в какой форме она осуществится, пока об этом сложно говорить», — отметил Кемоклидзе.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии подчеркнул в Давосе успехи страны в борьбе с коррупцией
В Грузии создается информационный центр по торговле с Китаем
Обязательная регистрация такси может увеличить стоимость услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ: Ни одна страна ЕС не требует приостановки безвизового режима с Грузией
В Грузии создается Пенсионное агенство
Регистрация такси в Тбилиси станет обязательной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна