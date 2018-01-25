Нанобашвили: Анатолий Бибилов, предположительно, передвигался по Сербии с российским паспортом

25.01.2018 18:40 Посол Грузии в Греции, который охватывает и Сербию, заявляет, что т.н. президент оккупированной т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов, предположительно, передвигался по Сербии с российским паспортом.



Иосеб Нанобашвили сделал заявление после встречи председателей парламента Грузии и Сербии, на которой присутствовал и сам.



Представителям СМИ не позволили задать вопрос председателю Национальной ассамблеи Сербии, поэтому на вопросы касательно Бибилова ответил посол.



Иосеб Нанобашвили заявляет, что этот вопрос был поставлен и на встрече Ираклия Кобахидзе и Майи Гойкович. По словам посла, спикер сербского парламента назвала случившееся неприятным инцидентом.



«Обе стороны упомянули эту тему, представитель сербской Ассамблеи отметила, что такие неприятные инциденты противоречат национальным интересам Сербии, и поэтому, конечно же, нет и речи о какой-либо официальной встрече. Однако, как сказала спикер Майя Гойкович, официальный Белград будет осуждать подобные факты при обнаружении каждого такого инцидента», — заявляет посол Грузии.



Иосеб Нанобашвили лично посетил Патриарха Иринея после распространения фотографий встречи Бибилова и Патриарха Сербского.



Посол заявляет, что Патриарх, как официально, так и в личной беседе подтвердил ему, что визит т.н. президента т.н. Южной Осетии был неофициальным.



«Бибилов действительно пересек территорию Сербии, однако он не проводил ни одной официальной встречи на территории Сербии, в том числе ни в патриархии и это лично подтвердил мне Патриарх Ириней, когда я с ним встретился. Предположительно, мы имеем дело с техническими паспортными деталями, по которым есть вопросы, в том числе и о том, что некоторые лица передвигаются по российскому паспорту. По этому вопросу тоже идет сотрудничество с Сербией», — заявил посол.















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