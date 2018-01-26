Абашидзе считает позицию Москвы опасной для реализации российско-грузинского соглашения о таможенном мониторинге

26.01.2018 16:32 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что для Тбилиси совершенно неприемлемы заявления со стороны замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, касающиеся оформленного в 2011 году российско-грузинского соглашения о мониторинге грузооборота.



"Это совершенно неприемлемо и создаст реальную опасность реализации данного договора", - заявил З.Абашидзе журналистам в пятницу, комментируя опубликованное накануне интервью Г.Карасина российскому изданию "Коммерсант".



По словам спецпредставителя грузинского премьера, в соглашении ни о каких таможенных границах речь не идет.



"В декабре прошлого года грузинская сторона уже оформила соответствующий контракт с швейцарской компанией, чем мы вновь подтвердили наш конструктивный подход. Так что сейчас российская сторона должна сделать соответствующий шаг", - сказал З.Абашидзе.



Спецпредставитель главы грузинского правительства отметил, что, к сожалению, в интервью Г.Карасина "мы прочли такие интерпретации, связанные с соглашением от 2011 года, которые однозначно противоречат принципам и сути данного соглашения".



"В частности, он говорит о так называемых таможенных границах между Грузией и Абхазией, а также между Грузией и Цхинвальским регионом, тогда как ни о каких таможенных границах не может идти речь. Разговор идет о терминалах, которые должны быть расположены на входе и выходе в определенных соглашением от 2011 года торговых коридорах", - заявил З.Абашидзе.



Грузинский дипломат подчеркнул, что это соглашение между правительствами Грузии и России и там "нигде не упоминаются Абхазия и так называемая т.н. Южная Осетия".



Спецпредставитель премьера Грузии напомнил также, что в обязанности швейцарской частной компании входит только учет тех грузов, которые в рамах международной торговли передвигаются в данных коридорах. "А то, какие грузы пройдут в этих коридорах, это будет решать грузинская сторона в соответствии с нашим законодательством", - заявил З.Абашидзе, подчеркнув, что "иная интерпретация этого механизма никак не допустима".















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