Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Абашидзе считает позицию Москвы опасной для реализации российско-грузинского соглашения о таможенном мониторинге


26.01.2018   16:32
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что для Тбилиси совершенно неприемлемы заявления со стороны замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, касающиеся оформленного в 2011 году российско-грузинского соглашения о мониторинге грузооборота.

"Это совершенно неприемлемо и создаст реальную опасность реализации данного договора", - заявил З.Абашидзе журналистам в пятницу, комментируя опубликованное накануне интервью Г.Карасина российскому изданию "Коммерсант".

По словам спецпредставителя грузинского премьера, в соглашении ни о каких таможенных границах речь не идет.

"В декабре прошлого года грузинская сторона уже оформила соответствующий контракт с швейцарской компанией, чем мы вновь подтвердили наш конструктивный подход. Так что сейчас российская сторона должна сделать соответствующий шаг", - сказал З.Абашидзе.

Спецпредставитель главы грузинского правительства отметил, что, к сожалению, в интервью Г.Карасина "мы прочли такие интерпретации, связанные с соглашением от 2011 года, которые однозначно противоречат принципам и сути данного соглашения".

"В частности, он говорит о так называемых таможенных границах между Грузией и Абхазией, а также между Грузией и Цхинвальским регионом, тогда как ни о каких таможенных границах не может идти речь. Разговор идет о терминалах, которые должны быть расположены на входе и выходе в определенных соглашением от 2011 года торговых коридорах", - заявил З.Абашидзе.

Грузинский дипломат подчеркнул, что это соглашение между правительствами Грузии и России и там "нигде не упоминаются Абхазия и так называемая т.н. Южная Осетия".

Спецпредставитель премьера Грузии напомнил также, что в обязанности швейцарской частной компании входит только учет тех грузов, которые в рамах международной торговли передвигаются в данных коридорах. "А то, какие грузы пройдут в этих коридорах, это будет решать грузинская сторона в соответствии с нашим законодательством", - заявил З.Абашидзе, подчеркнув, что "иная интерпретация этого механизма никак не допустима".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МФО дают кредиты на добычу биткоинов
Замминистра экономики Грузии о контракте с «Газпромом»
Как в Грузии регулируются брокерские компании?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД Грузии раскрыло серию преступлений
Суд Киева частично удовлетворил прошение прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили (Видео)
Грузия довольна оценкой ПАСЕ прогресса в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна