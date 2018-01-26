Госдепартамент США осудил военное соглашение между Россией и цхинвальским режимом

26.01.2018 23:04 Госдепартамент США выступил с заявлением, осудив ратификацию Россией нового военного договора, который предполагает вхождение вооруженных формирований сепаратистского режима оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии в состав Вооруженных сил России.



«Мы не признаем летигимности этого так называемого «договора», который не соответствует нормам международных соглашений», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.



В американском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция США «остается неизменной»: Вашингтон по-прежнему не признает независимость Абхазии и т.н.т.н. Южной Осетии, поддерживая «территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ».



США рассматривают ратификацию этого соглашения, как не соответствующую принципам международного Женевского процесса, в котором участвует Россия, – подчеркнула Хизер Нойерт. – Соединенные Штаты призывают Россию отвести свои войска на позиции, предусмотренные соглашением о прекращении огня 2008 года, и отказаться от признания независимости грузинских регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии».















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