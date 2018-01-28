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Депутат считает важной твердую позицию США по оккупированным территориям Грузии


28.01.2018   11:29
«Заявление Госдепартамента США означает, что Грузия и наш регион занимают важное место в повестке дня американской администрации», — такую оценку дала председатель комитета по внешним связям грузинского парламента Софио Кацарава заявлению внешнеполитического ведомства США в поддержку территориальной целостности Грузии.

По мнению грузинского парламентария, подобные мессиджи имеют важную нагрузку в контексте очередных провокационных действий России. Она отметила, что в последний период США предприняли много практических шагов по направлению данной проблемы.

«Это нашло отражение в ряде резолюций и официальных документах. Очень важно, что всегда со стороны международного сообщества, а в данном случае со стороны нашего стратегического партнера США, следует такая молниеносная и твердая позиция по вопросу оккупированных грузинских территорий», — заявила Софио Кацарава.

Госдепартамент США накануне распространил заявление в поддержку территориальной целостности Грузии, в котором осуждается ратификация Россией так называемых соглашений с де-факто администрациями оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона. «Мы не признаем легитимности этого так называемого «договора», который не соответствует нормам международных соглашений»,-говорится в документе.






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