МИД Грузии осуждает открытие «таможенных пунктов» в оккупированных регионах

28.01.2018 12:53 Министерство иностранных дел осуждает открытие т.н. таможенных пунктов в оккупированных регионах Грузии Министерство иностранных дел осуждает открытие таможенных пунктов на оккупированных территориях Грузии, в частности, открытие российским оккупационным режимом т.н. таможенного пункта в Ахалгори, а в Сухуми – создание Федеральной таможенной службой России т. н. специализированного таможенного поста, что ставит целью интеграцию оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона в единое таможенное пространство России, и представляет собой очередной незаконный шаг к фактической аннексии данных регионов со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, вместе с открытием т.н. таможенного пункта в Ахалгори, в оккупированном Цхинвальском регионе запретили ввоз мяса и молочных продуктов из остальной Грузии, что еще более усугубляет и без того тяжелое гуманитарное положение местных жителей, ограничивает их возможности свободного передвижения и грубо нарушает их фундаментальные права.



«На фоне возведения проволочных ограждений и других искусственных барьеров, закрытия на оккупационной линии т.н. пунктов перехода и введения различных дискриминационных регуляций для ограничения свободного передвижения, открытие т.н. таможенных пунктов представляет собой часть политики Москвы – путем имплементации т.н. соглашений об интеграции и изоляции от остальной Грузии, осуществить объединение Абхазии и Цхинвальского региона в пространство России, в том числе, и в таможенно-экономическую систему.



Характерно, что подобными деструктивными действиями, Российская Федерация целенаправленно пытается помешать усилиям Грузии и международного содружества, направленным на мирное урегулирование конфликта и включенность между населением, разделенным оккупационной линией», - говорится в заявлении МИД.



Внешнеполитическое ведомство призывает Российскую Федерацию, прекратить провокационные действия, направленные против государственности Грузии, выполнить взятые на себя международные обязательства, осуществить деоккупацию территорий Грузии и осуществить шаги с целью мирного урегулирования конфликта, соблюдая принципы международного права.



Министерство иностранных дел обращается к международному содружеству, дать соответствующую оценку агрессивной политике России и принять действенные меры против шагов, направленных на фактическую аннексию территорий суверенного государства.















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