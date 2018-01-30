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Heritage Foundation: Официальные лица в Грузии не исключают компромисса в связи с Абхазией и Цхинвали для членства в НАТО


30.01.2018   14:26
Официальные лица Грузии в личных разговорах заявляют, что будут рады согласится на вступление в НАТО на основании компромисса, — об этом говорится в публикации внешнеполитического центра американского исследовательского института Heritage Foundation.

«Некоторые члены НАТО опасаются, что принятие Грузии в альянс приведет к автоматической войне с Россией из-за оккупированных Москвой территорий — Цхинвальского и Абхазского регионов. Грузинские официальные лица говорят в личных беседах, что они будут рады согласиться на вступление в НАТО в обмен на компромисс. В частности, речь идет о том, что пятая статья Альянса, которая подразумевает коллективную оборону и гарантии безопасности, не будет временно распространяться на оккупированные Россией территории, пока этот вопрос не будет разрешен путем мирных переговоров с Россией», — пишет автор отчета Люк Коффи.

В публикации говорится, что в этом случае на оккупированных Россией регионах Цхинвали и Абхазии распространятся поправки к шестой статье устава НАТО. Прецедент уже существует. Аналогичная поправка была принята в 1951 году, когда Греция и Турция присоединились к альянсу.

«Эта была бы лишь временная мера, пока не восстановится территориальная целостность Грузии в рамках международно признанных границах», — говорится в отчете Heritage Foundation.






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