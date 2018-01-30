Линкольн Митчелл не согласен с выводами Heritage Foundation по Грузии

30.01.2018 18:10 «Я удивлюсь, если у этой идеи будет поддержка из Тбилиси», — так откликнулся эксперт Линкольн Митчелл на публикацию Heritage Foundation, согласно которой официальные лица Грузии в приватных беседах заявляют, что будут рады согласиться на вступление в НАТО на основании компромисса.



По словам члена Сети демократической безопасности Евразии, американского эксперта Линкольна Митчелла, идея о том, что Грузия может стать членом НАТО на основании компромисса является не новой, однако непопулярной.



По его словам, у территориальной целостности Грузии в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка. Соответственно, по словам Митчелла, эту идею многие не поддержат и в Конгрессе.



«Идею о том, что Грузия обменяет каким-то образом свою территориальную целостность на членство в НАТО, я снова и снова слышу на протяжении десятилетий и я видел очень мало намеков на то, что нынешнее или предыдущее правительство Грузии было заинтересованно подобной идеей. С одной стороны, я бы не воспринимал эту идею слишком серьезно, с другой стороны, очень сложно знать то, кто с кем говорит о внешней политике в Вашингтоне. Вы знаете, что структуры не работают так же, как в течение последних 50 лет, сейчас все изменилось, поэтому допустимо, что кто-то нашептывает эту информацию в Белом доме.



Кроме того, я не вижу, чтобы эта идея стала популярной в Конгрессе, где члены обеих партий несколько лет повторяют позицию США, что Абхазия и Осетия являются частью Грузии. Я очень удивлюсь, если идея вступление в НАТО в обмен на компромисс будет поддержана со стороны Тбилиси», — отмечает Линкольн Митчелл в разговоре с «Моамбе».



В публикации внешнеполитического центра американского исследовательского института Heritage Foundation говорится, что официальные лица Грузии в личных разговорах заявляют, что будут рады согласится на вступление в НАТО на основании компромисса.















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