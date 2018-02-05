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Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана
05.02.2018 19:14
Сборная рота III пехотной бригады Западного командования сухопутных войск Вооруженных сил Грузии вернулась из Афганистана на родину.
В Министерстве обороны Грузии сообщили
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