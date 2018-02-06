Решения России с ратификацией т.н. соглашения с оккупированным регионом возмутительны - Пхаладзе

06.02.2018 14:50 Решения России в связи с ратификацией очередного т.н. соглашения режимами на оккупированных территориях Грузии крайне возмутительны, - об этом заявил советник президента Грузии по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе. По его словам, международное давление на Россию должно быть более активным, более сильным, для того, чтобы в будущем подобные шаги больше не предпринимались.



«Крайне возмутительны вчерашние решения в связи с ратификацией очередного т.н. соглашения с оккупированным регионом, тем более на фоне того, что живущие на оккупированной территории не имеют возможности пересечь оккупационную линию и получить элементарную помощь в связи со здоровьем. Особое беспокойство вызывает вступление т.н. вооруженных сил в состав российских ВС. Это шаг, который еще более обострит и так слабую обстановку в плане безопасности не только в Грузии, а в регионе. Оба шага еще раз подчеркивают, что оба шага международное давление должно быть более активным, более сильным для того, чтобы в будущем подобные шаги больше не предпринимались», - заявил Пхаладзе



Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Россией и оккупированной «Южной Осетией» о порядке вхождения отдельных осетинских бандформирований в состав Вооруженных сил РФ. «Соглашение» было подписано в рамках т.н. «Договора о союзничестве и интеграции» 31 марта 2017 года.



Президент РФ Владимир Путин ратифицировал и соглашение между Россией и оккупированной Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в «республике», соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Это соглашение было подписано 22 июня 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в оккупированной Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.















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