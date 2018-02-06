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Прямая доступность горячей линии EUMM будет трудноосуществима для граждан - глава миссии


06.02.2018   23:59
«В прошлом году на горячую линию наблюдательской миссии Евросоюза поступило 1650 звонков», — заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу новый руководитель наблюдательской миссии EUMM Эрик Хёг, который возглавляет миссию с декабря прошлого года.

По его словам, необходимо определить функцию горячей линии.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать горячую линию более эффективной. В прошлом году на неё позвонили 1650 раз. Этот инструмент используют ежедневно, по пять раз в день.

Это механизм коммуникации для тех, у кого нет прямой связи друг с другом.

Существуют известные для всех политические вопросы, непризнание, недостаточность дипломатических отношений – именно с учетом данных условий была необходимость создания коммуникационного хаба», — отметил Хёг.

По его информации, на горячей линии ЕС работают два ответственных лица в ежедневном круглосуточном режиме. Они в случае инцидентов, получают информацию как от службы госбезопасности Грузии, так и от ответственных лиц горячих линий оккупированного Цхинвали и Абхазии. Ответственное лицо на горячей линии есть у т.н пограничников оккупированных регионов. Если в 2011 году на горячую линии было осуществлено всего 260 звонков, то на протяжении лет обращаемость увеличилась и уже в 2016 году на горячую линию поступило 1417 звонков.

«Что же касается вопроса, будет ли у граждан возможность напрямую связываться с горячей линией, то о данной идее я слышал и ранее, но в практической части это будет трудно осуществить.

Часто члены семьи потерявшихся возле административной линии людей опасаются, что их родственников задержали. Именно поэтому они связываются с местными правоохранителями, которые позднее информируют нас об инцидентах. После этого мы проводим координацию и фокусируемся на релевантных случаях. Горячая линия представляет собой механизм помощи, хотя в то же время, ему необходим механизм фильтра», — отметил Эрик Хёг.






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