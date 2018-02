Bloomberg: Большинство из 200 погибших при атаке на штаб сирийских повстанцев - россияне

13.02.2018 22:28 Россияне составляют большинство из 200 с лишним погибших в ходе предпринятой 7 февраля в мухафазе Дейр-эз-Зор неудачной атаки войск диктатора Башара Асада и союзных ему формирований на главный штаб Сирийских демократических сил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных российских источника.



Таким образом, отмечает издание, прошедший бой стал самым смертоносным со времен холодной войны столкновением между гражданами двух стран - бывших противников в этой войне.



В то же время The New York Times, ссылаясь на одного из военных Асада, пишет примерно о 100 погибших россиянах.



В ответ на попытку захватить штаб сирийские повстанцы начали контратаку, а коалиция во главе с США прикрыла их с воздуха, нанеся авиаудары по колонне войск Асада. После бомбардировки, 8 февраля, сообщалось, что от ударов погибли более 100 солдат диктатора и боевиков лояльных ему формирований.



Во вторник, передает The New York Times, пресс-секретарь Пентагона полковник Райан Диллон сообщил, что в ходе бомбежки был уничтожен танк Т-72 российского производства. Весь экипаж танка - три человека - погиб. Диллон, однако, не уточнил, кому именно принадлежал танк: армии Асада, ЧВК Вагнера или иному формированию.



Между тем "Новая газета" утверждает, что при авиаударах погибли лишь 13 россиян, а еще 15 получили ранения. При этом заявляется, что США приняли решение бомбить силы Асада, лишь когда российские военные передали американцам информацию, что россиян в колонне, наступающей на штаб СДС, нет.



О том, что под удар попали россияне, уже 8-го числа сообщал бывший командир донецких террористов Игорь Гиркин. Он утверждал, что с поля боя "два "КамАЗа" трупов вывезли". Адвокат Марк Фейгин, в свою очередь, писал о 215 убитых боевиках Вагнера.



В понедельник разные источники сообщили имена пятерых россиян, погибших при налете коалиции. В их числе оказался нацбол Кирилл Ананьев, ранее воевавший за террористов на Восточной Украине.



Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о российских наемниках в Сирии.















