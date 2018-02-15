Американский генерал изложил свою версию событий 7 февраля под Дейр-эз-Зором

15.02.2018 11:02 Сегодня в Пентагоне прошел брифинг с начальником Центрального командования ВВС США генерал-лейтенантом Джеффри Харригианом, который возглавляет операции ВВС на Ближнем Востоке. Генерал, в частности, коснулся столкновения, произошедшего 7 февраля под Дейр-эз-Зором. Именно в этом бою погибли российские наёмники, однако факт их гибели Харригиан не подтвердил и не опроверг.



По словам Харригиана, 7 февраля «враждебные силы» численностью до батальона пешим порядком выдвинулись в направлении позиций «Сирийских демократических сил», на которых также находились американские советники для содействия в борьбе с ИГ. По позициям СДС был открыт огонь из танков и артиллерии, после чего американские наводчики в течение нескольких часов координировали «точечные удары» по противнику. Генерал сообщил, что в отражении атаки были задействованы истребители F-15E, беспилотники MQ-9 Reaper, стратегические бомбардировщики B-52, «летающие батареи» (штурмовики Сил специальных операций) AC-130 и ударные вертолёты AH-64 Apache.



«Враждебные силы» были вынуждены отступить, потеряв несколько танков и артиллерийских орудий. Харригиан отказался даже высказывать предположения, кто именно мог входить в состав «сторонников режима», осуществивших «неспровоцированную атаку». Также он заявил, что не знает, кто управлял танком Т-72, поражённым 10 февраля.















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