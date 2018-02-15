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В Сирии на складе с боеприпасами подорвались 15 российских наемников


15.02.2018   14:07
На складе боеприпасов в Сирии при взрыве погибли пятнадцать российских наемников из частной военной компании. По информации The Guardian, инцидент произошел складе оружия в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

По словам источника, частная военная компания отвечала за «защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых сирийским режимом».

Российские наемники сопровождали правительственные войска, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, которые контролируются Сирийскими демократическими силами (СДС), поддерживаемыми США.

Наблюдатели предполагают, что боевики режима пытались попасть на склад оружия, но запустили ловушку (растяжку или другое устройство). Всего погибло 23 человека, включая 15 россиян.

Напомним, 7 февраля американская авиация нанесла удар в районе сирийского Дейр-эз-Зора по российским наемникам. Под удар попали наемники российской частной военной компании «Вагнер».






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