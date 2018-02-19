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Женевские дискуссии за 10 лет не привели к прогрессу в урегулировании конфликта - глава МИД Грузии
19.02.2018 18:14
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе считает, что в рамках Женевского переговорного процесса стороны продвинулись разве что в направлении принятия заявления о неприменении силы.
"Мы продолжаем активное конструктивное участие в Женевских дискуссиях, в которых одним из главных вопросов является принятие сторонами заявления о непримении силы. Наша цель - принятие такого заявления, которое в первую очередь предполагает деоккупацию наших территорий и создание международных механизмов по обеспечению безопасности. За последние шесть лет, с начала обсуждения этого заявления, есть определенное продвижение", - сказал он в понедельник на объединенном заседании парламентских комитетов.
При этом глава МИД отметил, что Женевский переговорный процесс, продолжающийся уже 10 лет, не принес прогресса в урегулировании самого конфликта в Грузии.
"Если Женевский процесс не будет иметь какого-то развития, мы поставим вопрос о более высоком его представительском уровне", - сказал министр.
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