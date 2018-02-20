Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские военные построили церковь в Афганистане


20.02.2018   22:06
На военной базе Бундесвера “Мармал” в афганской провинции Балх грузинские военнослужащие возвели церковь Святого Гоброна. Как сообщили изданию Netgazeti в министерстве обороны страны, решение о строительстве храма было принято единоглассно личным составом третьей пехотной бригады и капелланом вооруженных сил Грузии в Афганистане, отцом Гоброном.

Работы шли около двух месяцев – они начались в ноябре 2017-го и завершились в январе 2018 года. Церковь была возведена рядом с казармой грузинских военнослужащих. На территории храма также установлены мемориал в память о погибших сослуживцах и колокольня, посажены деревья.

Ранее на территории германской базы в Афганистане у грузинских военных была только молельная комната. Впрочем, и сейчас на объекте “Мармал” нет православного священнослужителя. Во время церковных праздников богослужения проводит каплан, находящийся на авиабазе “Баграм” в провинции Парван.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна