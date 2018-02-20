Грузинские военные построили церковь в Афганистане

20.02.2018 22:06 На военной базе Бундесвера “Мармал” в афганской провинции Балх грузинские военнослужащие возвели церковь Святого Гоброна. Как сообщили изданию Netgazeti в министерстве обороны страны, решение о строительстве храма было принято единоглассно личным составом третьей пехотной бригады и капелланом вооруженных сил Грузии в Афганистане, отцом Гоброном.



Работы шли около двух месяцев – они начались в ноябре 2017-го и завершились в январе 2018 года. Церковь была возведена рядом с казармой грузинских военнослужащих. На территории храма также установлены мемориал в память о погибших сослуживцах и колокольня, посажены деревья.



Ранее на территории германской базы в Афганистане у грузинских военных была только молельная комната. Впрочем, и сейчас на объекте “Мармал” нет православного священнослужителя. Во время церковных праздников богослужения проводит каплан, находящийся на авиабазе “Баграм” в провинции Парван.



"СОВА"











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