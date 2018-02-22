|
Amnesty International о проволочных заграждениях вдоль линии российской оккупации
22.02.2018 11:53
Проблема ограничения передвижения на оккупированных территориях Грузии попала в отчет Amnesty International.
Как сказано в документе, российские вооруженные силы и де-факто власти сепаратистских регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии продолжают ограничивать свободу передвижения на де-факто «пограничных» территориях. А десятки людей были арестованы или оштрафованы по обвинению в «нелегальном пересечении границы».
«Участившаяся практика установки проволочных заграждений на административных границах нарушает права местного населения: потеря доступа к своим огородам, пастбищам и земельным участкам нарушает их права на работу, продовольствие и достойную жизнь», — говорится в докладе международной правозащитной организации.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна