Amnesty International о проволочных заграждениях вдоль линии российской оккупации

22.02.2018 11:53 Проблема ограничения передвижения на оккупированных территориях Грузии попала в отчет Amnesty International.



Как сказано в документе, российские вооруженные силы и де-факто власти сепаратистских регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии продолжают ограничивать свободу передвижения на де-факто «пограничных» территориях. А десятки людей были арестованы или оштрафованы по обвинению в «нелегальном пересечении границы».



«Участившаяся практика установки проволочных заграждений на административных границах нарушает права местного населения: потеря доступа к своим огородам, пастбищам и земельным участкам нарушает их права на работу, продовольствие и достойную жизнь», — говорится в докладе международной правозащитной организации.















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