Гражданин Грузии, задержанный «по обвинению в геноциде», скончался в цхинвальской больнице

23.02.2018 14:30 В цхинвальской больнице скончался гражданин Грузии Арчил Татунашвили, - об этом сообщает «Спутник – Осетия» со ссылкой на марионеточный режим.



По данным агентства, накануне днем Татунашвили был задержан а Ахалгори «по подозрению в совершении геноцида южных осетин» и доставлен в оккупированный Цхинвали для допроса.



На допросе подозреваемый потребовал адвоката и переводчика, после их предоставления отвечать на вопросы отказался. Во время препровождения в следственный изолятор оказал сопротивление, выхватил из кобуры конвоира пистолет. Для разоружения Татунавшвили А.Г. и нейтрализации его действий была применена физическая сила. При этом задержанный получил травмы, был сбит с ног и скатился по лестнице.



Сообщается, что вскоре у Татунашвили А.Г. появилась одышка, он стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в Республиканскую соматическую больницу, где через два часа скончался.



По предварительным результатам вскрытия тела Татунашвили А.Г., причиной смерти явилась «острая сердечная недостаточность».

















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