Washington Post – 50 человек, которые отправились из Грузии воевать в Ирак и Сирию, вернулись на родину

23.02.2018 15:01 «Сейчас, когда «Исламское государство» пало в Ираке и Сирии, куда идут его бойцы», — статью под таким названием публикует американское издание Washington Post.



В статье приводится исследования Soufan Center и «Сети глобальной стратегии», согласно которому, после поражения «Исламского государства», на родину уже вернулись 5600 боевиков. Название исследования Soufan Center – «За пределами халифата: иностранные боевики и опасность, идущая от возвращенцев». Согласно данным, которые проводятся в документе, из Грузии в ряды джихадистов Ирака и Сирии уехали более 200 человек, из них около 50 вернулись домой, более 50 остаются в горячей точке.



Согласно этому же исследованию, самое большое количество из Ирака и Сирии – 900 боевиков вернулись в Турцию в 2014-2017 годах из Турции к рядам «Исламского государства» присоединились до 1500 боевиков. Из Саудовской Аравии в Ирак и Сирию отправились 3000 человек, 760 из них уже вернулись на родину.



Около 1200 боевиков вернулись в Европу: в Великобританию – 400, Францию – 271, Германию – 300. Из уехавших из России в Сирию и Ирак 3400 боевиков вернулись 400.



Высоко количество вернувшихся боевиков в страны Северной Африки. Из Сирии и Ирака в Тунис вернулись 800 человек, 200 – в Марокко.

Согласно отчету, семь боевиков вернулись в США. Из США воевать в Сирию и Ирак уехали 129 человек.















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