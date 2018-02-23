СГБ Грузии требует от Цхинвали детальной информации о гибели гражданина Грузии

23.02.2018 15:42 Служба государственной безопасности Грузии сообщает, что 22 февраля 2018 года представители оккупированного Россией Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташили и Иосеба Павлиашвили.



«По информации СМИ, Арчил Татунашвили скончался 23 февраля в больнице оккупированного города Цхинвали. На данный момент СГБ, посредством горячей линии, категорически требует от де-факто власти и оккупационных сил России предоставления точной и исчерпывающей информации о кончине Арчила Татунашвили и задержании всех вышеупомянутых лиц.



По случившемуся обязательна быстрая и принципиальная реакция международных организаций и сопредседателей Женевских переговоров» - говорится в заявлении СГБ.



По мнению СГБ, также принципиально важно разрешить доступ экспертам Национального бюро судебной экспертизы им. Самхараули для проведения первичного осмотра тела скончавшегося Татунашвили.



По информации источника «Радио Свобода», Арчил Татунашвили проживал в последние годы в селе Канчавети оккупированного Ахалгорского района и с местными правоохранителями у него не было никаких проблем. По данным источника, Татунашвили без проблем пересекал т.н. КПП у Ахалгори. Что же касается заявления цхинвальского КГБ о причастности Татунашвили к «геноциду осетин», по данным источника Радио Свобода, в период августовской войны 2008 года Татунашвили служил в миротворческом батальоне в Ираке, который властями Грузии был срочно отозван, но этот батальон в военных действиях не участвовал. Источник также сообщает, что на т.н. КПП произошла словесная перепалка между Татунашвили и осетинскими «правоохранителями», после чего Татунашвили был задержан.



Факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Цхинвали подтверждает и глава районной администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили.



«Татунашвили был родом из села Канчавети оккупированного региона и часто ездил туда. Там жила и его бабушка. В Ахалгори молодой мужчина возил овощи, фрукты и торговал ими. Если бы в отношении его были хоть признаки вопросов, либо он активно участвовал в боевых действиях, он бы туда не ездил. Произошел очень плохой факт, однако мы пока не знаем, что стало реальной причиной этого. Пока не установлено и то, в него стреляли или он скончался от полученных травм. Факт, что его убили», — заявил Первому каналу Нугзар Тиникашвили.

















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