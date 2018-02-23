Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ Грузии требует незамедлительного реагирования международных организаций и сопредседателей Женевских дискуссий


23.02.2018   16:37
Служба государственной безопасности распространяет заявление по факту гибели Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали.

По информации СГБ, 22 февраля 2018 года, представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

«По распространенной в информационных источниках информации, Арчил Татунашвили 23 февраля скончался в больнице оккупированного города Цхинвали. В данный момент, с помощью горячей линии Служба государственной безопасности категорически требует от де-факто правительства и российских оккупационных сил получение точной и исчерпывающей информации о гибели Арчила Татунашвили и всех вышеперечисленных лиц.

По данному необходимо моментальное и принципиальное реагирование международных организаций и сопредседателей Женевских дискуссий.

По оценке Службы государственной службы, также принципиально важным является въезд на место экспертов Самхараули, чтобы первично осмотреть труп.

Служба государственной безопасности выражает соболезнования семьи погибшего Арчила Татунашвили», — говорится в заявлении.

Факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Цхинвали подтверждает и глава районной администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили.

«Татунашвили был родом из села Канчавети оккупированного региона и часто ездил туда. Там жила и его бабушка. В Ахалгори молодой мужчина возил овощи, фрукты и торговал ими. Если бы в отношении его были хоть признаки вопросов, либо он активно участвовал в боевых действиях, он бы туда не ездил. Произошел очень плохой факт, однако мы пока не знаем, что стало реальной причиной этого. Пока не установленно и то, в него стреляли или он скончался от полученных травм. Факт, что его убили», — заявил Первому каналу Нугзар Тиникашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна