СГБ Грузии требует незамедлительного реагирования международных организаций и сопредседателей Женевских дискуссий

23.02.2018 16:37 Служба государственной безопасности распространяет заявление по факту гибели Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвали.



По информации СГБ, 22 февраля 2018 года, представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



«По распространенной в информационных источниках информации, Арчил Татунашвили 23 февраля скончался в больнице оккупированного города Цхинвали. В данный момент, с помощью горячей линии Служба государственной безопасности категорически требует от де-факто правительства и российских оккупационных сил получение точной и исчерпывающей информации о гибели Арчила Татунашвили и всех вышеперечисленных лиц.



По данному необходимо моментальное и принципиальное реагирование международных организаций и сопредседателей Женевских дискуссий.



По оценке Службы государственной службы, также принципиально важным является въезд на место экспертов Самхараули, чтобы первично осмотреть труп.



Служба государственной безопасности выражает соболезнования семьи погибшего Арчила Татунашвили», — говорится в заявлении.



Факт смерти гражданина Грузии в оккупированном Цхинвали подтверждает и глава районной администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили.



«Татунашвили был родом из села Канчавети оккупированного региона и часто ездил туда. Там жила и его бабушка. В Ахалгори молодой мужчина возил овощи, фрукты и торговал ими. Если бы в отношении его были хоть признаки вопросов, либо он активно участвовал в боевых действиях, он бы туда не ездил. Произошел очень плохой факт, однако мы пока не знаем, что стало реальной причиной этого. Пока не установленно и то, в него стреляли или он скончался от полученных травм. Факт, что его убили», — заявил Первому каналу Нугзар Тиникашвили.















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