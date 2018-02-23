Сесиашвили: В Грузии нет ни одного члена «Исламского государства»

23.02.2018 16:39 Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили утверждает, что в Грузии нет ни одного члена «Исламского государства». В разговоре с Первым каналом Сесиашвили откликнулся на статью Washington Post, и отметил, что не может согласиться с данными, приведенными в статье.



«Наши цифры не совпадают с данными статьи Washington Post. Кроме того, мы основываемся на данные разведок стран – наших партнеров и максимальное внимание уделяем тому, чтобы было установлено, кто конкретно находился в «Исламском государстве» и у кого была связь с террористическими группировками. Мы изменили грузинское законодательство и сделали отправку, участие в «Исламском государстве» и даже попытку наказуемыми.



У нас есть больше четких данных о том, сколько человек в «Исламском государстве» и знаем, о ком конкретно идет речь. По нашим данным, в Грузии не находится ни один человек» — заявил депутат.



По словам Сесиашвили, в случае, если эти люди вернутся в Грузию, их будет ждать уголовная ответственность.



По и информации Washington Post, 50 человек, которые отправились из Грузии воевать в Ирак и Сирию, вернулись на родину.



В статье приводится исследования Soufan Center и «Сети глобальной стратегии», согласно которому, после поражения «Исламского государства», на родину уже вернулись 5600 боевиков. Название исследования Soufan Center – «За пределами халифата: иностранные боевики и опасность, идущая от возвращенцев». Согласно данным, которые проводятся в документе, из Грузии в ряды джихадистов Ирака и Сирии уехали более 200 человек, из них около 50 вернулись домой, более 50 остаются в горячей точке. Около 1200 боевиков вернулись в Европу: в Великобританию – 400, Францию – 271, Германию – 300. Из уехавших из России в Сирию и Ирак 3400 боевиков вернулись 400.















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