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МИД Грузии возлагает ответственность за гибель Арчила Татунашвили на российский оккупационный режим


23.02.2018   17:49
Министерство иностранных дел Грузии обращается к сопредседателям Женевских международных дискуссий, чтобы осуществилось надлежащее своевременное реагирование, чтобы незамедлительно установить причины гибели Арчила Татунашвили, незамедлительно были освобождены задержанные лица и осуществилось надлежащее реагирование по факту, за что напрямую ответственна Российская Федерация, как сила – осуществляющая контроль на месте – об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии, в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили, задержанного представителями российского оккупационного режима.

Внешнеполитическое ведомство выражает соболезнования семье Арчила Татунашвили.

«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую скорбь в связи с гибелью в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили, задержанного 22 февраля 2018 года представителями российского оккупационного режима и приносит соболезнования его семье.

Министерство иностранных дел осуждает гибель Арчила Татунашвили в результате преступных действий оккупационного режима, и, по информации на данный этап, задержание еще двоих граждан Грузии – Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

Министерство иностранных дел Грузии обращается к сопредседателям Женевских международных дискуссий, чтобы осуществилось надлежащее своевременное реагирование, чтобы незамедлительно установить причины гибели Арчила Татунашвили, незамедлительно были освобождены задержанные лица и осуществилось надлежащее реагирование по этому тяжелейшему факту, за что напрямую ответственна Российская Федерация, как сила – осуществляющая контроль на месте.

Подобные преступные действия со стороны оккупационного режима, жертвами которых становятся граждане Грузии, делают очевидными срочную необходимость создания международных механизмов по защите прав человека и безопасности на месте.

Активизированные со стороны России незаконные провокационные шаги, в том числе возведение проволочных заграждений и других искусственных барьеров на оккупационной линии, ограничение свободного передвижения и задержания, нарушения прав человека и этническая дискриминация еще больше усложняет существующее на месте тяжелое положение по безопасности и гуманитарное состояние, целенаправленно мешает процессу мирного урегулирования конфликта и представляет собой источник дестабилизации и создает угрозу как Грузии, так и всему региону.

Министерство иностранных дел Грузии обращается к международному сообществу, дать надлежащую оценку случившемуся трагическому инциденту и действиям со стороны российского оккупационного режима и осуществить соответствующее реагирование», — заявляют во внешнеполитическом ведомстве Грузии.






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