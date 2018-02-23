Маргвелашвили: Грузинского военного, служившего глобальному миру в международных миссиях, убили в оккупированном Цхинвали

23.02.2018 18:17 Грузинского военного, который служил глобальному миру в международных миссиях, похитили и убили в оккупированном Цхинвали, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил до начала встречи с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.



«Хочу начать с очень печального сообщения, нашего бойца, который в течение многих лет защищал глобальную безопасность, несколько часов назад убили на оккупированной территории.



Он был грузинским военным, который служил глобальному миру и безопасности в международных миссиях. К сожалению, его похитили и убили.



Я рад, что вы здесь и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета, а также европейской и евроатлантической интеграции. Спасибо за впечатляющую поддержку, которая есть у Дании в отношении в течение многих дел Насколько мне известно, эта поддержка будет еще более улучшена и продолжена», — заявил президент.



По данным СГБ, 22 февраля представители оккупированного Цхинвали задержали гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Он скончался 23 февраля в больнице оккупированного города Цхинвали.





Георгий Маргвелашвили – Грузинского военного, который служил глобальному миру в международных миссиях, убили в оккупированном Цхинвали















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