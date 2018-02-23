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Маргвелашвили: Грузинского военного, служившего глобальному миру в международных миссиях, убили в оккупированном Цхинвали


23.02.2018   18:17
Грузинского военного, который служил глобальному миру в международных миссиях, похитили и убили в оккупированном Цхинвали, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил до начала встречи с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.

«Хочу начать с очень печального сообщения, нашего бойца, который в течение многих лет защищал глобальную безопасность, несколько часов назад убили на оккупированной территории.

Он был грузинским военным, который служил глобальному миру и безопасности в международных миссиях. К сожалению, его похитили и убили.

Я рад, что вы здесь и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета, а также европейской и евроатлантической интеграции. Спасибо за впечатляющую поддержку, которая есть у Дании в отношении в течение многих дел Насколько мне известно, эта поддержка будет еще более улучшена и продолжена», — заявил президент.

По данным СГБ, 22 февраля представители оккупированного Цхинвали задержали гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Он скончался 23 февраля в больнице оккупированного города Цхинвали.


Георгий Маргвелашвили – Грузинского военного, который служил глобальному миру в международных миссиях, убили в оккупированном Цхинвали






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