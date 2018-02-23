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Квирикашвили: Срочно нужно установить, при каких обстоятельствах скончался Арчил Татунашвили
23.02.2018 18:37
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прокомментировал гибель гражданина Грузии в застенках цхинвальских сепаратистов и призвал установить все обстоятельства его гибели для привлечения к ответу всех виновных.
«С учетом тяжести и важности вопроса, мы считаем необходимым, с активным вовлечением международных организаций, чтобы осуществилось четкое реагирование и срочно было установлено, при каких обстоятельствах были задержаны наши граждане и скончался Арчил Татунашвили, чтобы все виновные были привлечены к ответу», — об этом говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили.
Премьер требует немедленного освобождения незаконно задержанных в Ахалгори Левана Куташвили и Оисеба Павлиашвили.
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