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Цихелашвили: Ответственность за смерть Татунашвили напрямую возлагается на РФ и оккупационный режим


23.02.2018   19:29
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что ответственность за смерть Арчила Татунашвили напрямую несет Российская Федерация и оккупационный режим.

"К сожалению, жертвой оккупационного режима стал еще один человек. Я выражаю соболезнования семье Арчила Татунашвили, скончавшегося в Цхинвали. Согласно имеющейся у нас на данный момент информации, вчера гражданин Грузии Арчил Татунашвили был незаконно задержан в Ахалгори, по отношению к нему применили силу, и он скончался в совершенно неопределенной ситуации.

Мы уже активировали горячую линию, Наблюдательская миссия ЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий проинформированы о факте с тем, чтобы незамедлительно были установлены обстоятельства его гибели, и дать соответствующую реакцию данному тяжелейшему факту, за что ответственность напрямую возлагается на Российскую Федерацию и оккупационный режим" - заявила Кетеван Цихелашвили.

Согласно информации Службы госбезопасности, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии, Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. По информации, распространенной в СМИ, 23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице Цхинвали.








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