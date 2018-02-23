Это хуже, чем случай Отхозория… Мы виноваты за то, что терпим это - Заза Бибилашвили

23.02.2018 21:15 На факт смерти гражданина Грузии в Цхинвальской больнице отозвался член ЕНД Заза Бибилашвили. По его мнению, происшедший факт является хуже случая Отхозория.



"Цхинвальский оккупационный режим в пытках убил очередного грузина, Татунашвили. По информации осетинских медиа, гражданин Грузии, задержанный по обвинению в "геноциде", "скончался в больнице" Цхинвали. Вот что пишет враг:



"После того, как убедился в своей виновности, подозреваемый отказался отвечать на вопросы без адвоката и переводчика, но и в их присутствии не сотрудничал со следствием. После этого было решено перевести его в изолятор временного содержания, но во время перевозки он попытался завладеть оружием одного из конвоиров. Эту попытку конвоиры пресекли с применением физической силы и специальных средств. Татунашвили потерял равновесие и упал на ступени лестницы, в результате чего получил травмы, и его доставили в больницу".



Это хуже, чем дело Гиги Отхозория. Но я не виню режим Иванишвили. Если бы я его обвинял, я должен был считать его властью, проводящей интересы Грузии, а не токсичным букетом взяточников и предателей, которых посадили российские спецслужбы, и которые освободили из тюрьмы, как политзаключенного, обвиняемого в реальном геноциде грузин Марека Дудаева.



Это мы виноваты за то, что терпим это. В том числе виноваты в том, что мы не способны сегодня же определить им заслуженное место"- пишет Заза Бибилашвили.



Напомним, вчера ночью в больнице оккупированного Цхинвали скончался гражданин Грузии Арчил Татунашвили, 1983 года рождения. Информацию об этом распространил т.н. комитет безопасности т.н. Южной Осетии. По сообщению де-факто ведомства, Татунашвили задержали днем ранее в Ахалгори, де-факто следственное ведомство предъявило ему обвинение в "геноциде". СМИ оккупационного режима пишет, что Татунашвили перевели на допрос в Цхинвали, где ему показали материалы, доказывающие его участие в боевых действиях 2008 года.



Де-факто Цхинвали признает, что во время перевозки во временный изолятор против Татунашвили применили силу, из-за чего он получил серьезные травмы, и из-за полученных повреждений скончался в больнице.

















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