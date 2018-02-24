Омбурдсмен: Арчил Татунашвили скончался еще до прибытия в больницу

24.02.2018 14:18 Гражданин Грузии Арчил Татунашвили скончался еще до того, как был доставлен из цхинвальского изолятора в больницу. Такие данные оказались в распоряжении Народного защитника Грузии Нино Ломджария. Она также ссылается на свидетельства медперсонала: повреждения на теле погибшего указывали на то, что он был избит.



В т.н. КГБ цхинвальского оккупационного режима ранее заявили, что Татунашвили оказал сопротивление правоохранителям, был ими сбит сног, оступился и скатился по лестнице. Он якобы пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу, после чего скончался. При этом в Цхинвали утверждают, что причиной смерти 34-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность.



В связи с этим омбудсмен Грузии призвала оккупационные силы незамедлительно передать тело Татунашвили грузинским властям, чтобы те провели медицинскую экспертизу и установили истинные причины смерти. Она также призвала их сотрудничать с Тбилиси для эффективного расследования дела.



При этом Нино Ломджария подчеркнула, что ответственность за предположительное нарушение права на жизнь гражданина Грузии ложиться на Российскую Федерацию – как на страну, осуществляющую эффективный контроль над территорией т.н. Южной Осетии.



Кроме того, омбудсмен призвала де-факто власти оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии срочно освободить двоих мужчин, задержанных вместе с Татунашвили – Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили. Она также отметила, что в последние месяцы задержания молодых жителей Ахалгорского района, в том числе несовершеннолетних, стало обычным явлением. Их везут на алкогольную и наркологическую проверку, где зачастую подвергают физическому насилию.



По словам Народного защитника, случай с Татунашвили свидетельствует о том, что население, живущее на линии оккупации, абсолютно не защищено. В период с января по ноябрь 2017 года российские пограничники задержали 121 человека. В отношении некоторых из них была применена физическая сила.



Омбудсмен Грузии призывает все международные правозащитные и наблюдательские организации приложить усилия для эффективного расследования обстоятельств смерти Арчила Татунашвили и привлечения виновных к ответу. Кроме того, по словам Нино Ломджария, должен быть поставлен вопрос об ответственности за случившееся Российской Федерации.



“Это особенно важно в условиях, когда ни у одной международной организации нет возможности попасть в т. н. Южную Осетию и изучить ситуацию с правами человека”, – заявила Осбудсмен, напомнив, что до сих пор не расследовано исчезновение при невыясненных обстоятельствах в 2014 году в Ахалгори Давида Башарули и не наказан убийца Гиги Отхозория, совершивший преступление в 2016 году на разделительной линии Абхазии.















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