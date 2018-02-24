МНЕС готова содействовать расследованию гибели гражданина Грузии в Цхинвали

24.02.2018 16:03 Миссия наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) сделала заявление в связи с гибелью гражданина Грузии, задержанного накануне цхинвальским марионеточных режимом по совершенно надуманному обвинению.



МНЕС выразила соболезнования семье уемершего и выразила готовность поддержать расследование данного инцидентам посредством МПРИ,



«23 февраля Миссия Наблюдателей ЕС (МНЕС) узнала о смерти г-на Арчила Татунашвили. МНЕС хотела бы выразить свои соболезнования семье умершего.



МНЕС в рамках своей наблюдательской деятельности и в соответствии со своим мандатом продолжает внимательно следить за развитием событий. Горячая Линия Миссии была и продолжает активно использоваться для связи относительно этого трагического события.



МНЕС считает, что чрезвычайно важно наладить сотрудничество для того, чтобы состоялся обмен всей необходимой документацией с тем, чтобы выяснить причину смерти умершего. Миссия ожидает полного, тщательного и прозрачного следствия смерти г-на Татунашвили.



МНЕС готова поддержать текущие расследования и содействовать обсуждению посредством Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты в Эргнети, которые проводится под сопредседательством МНЕС и ОБСЕ, или любого другого соответствующего формата, о котором могли бы договориться участники», - говорится в заявлении МНЕС.















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