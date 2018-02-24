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МНЕС готова содействовать расследованию гибели гражданина Грузии в Цхинвали


24.02.2018   16:03
Миссия наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) сделала заявление в связи с гибелью гражданина Грузии, задержанного накануне цхинвальским марионеточных режимом по совершенно надуманному обвинению.

МНЕС выразила соболезнования семье уемершего и выразила готовность поддержать расследование данного инцидентам посредством МПРИ,

«23 февраля Миссия Наблюдателей ЕС (МНЕС) узнала о смерти г-на Арчила Татунашвили. МНЕС хотела бы выразить свои соболезнования семье умершего.

МНЕС в рамках своей наблюдательской деятельности и в соответствии со своим мандатом продолжает внимательно следить за развитием событий. Горячая Линия Миссии была и продолжает активно использоваться для связи относительно этого трагического события.

МНЕС считает, что чрезвычайно важно наладить сотрудничество для того, чтобы состоялся обмен всей необходимой документацией с тем, чтобы выяснить причину смерти умершего. Миссия ожидает полного, тщательного и прозрачного следствия смерти г-на Татунашвили.

МНЕС готова поддержать текущие расследования и содействовать обсуждению посредством Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты в Эргнети, которые проводится под сопредседательством МНЕС и ОБСЕ, или любого другого соответствующего формата, о котором могли бы договориться участники», - говорится в заявлении МНЕС.






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