Двое граждан Грузии освобождены из цхинвальских застенков

24.02.2018 18:57 Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили освобождены из т.н. цхинвальской тюрьмы, но остаются на территории оккупированного Ахалгорского района, сообщает СГБ Грузии.



СГБ Грузии призывает оккупационные силы Россиии и де-факто власти не оказывать вышеозначенным лицам препятствия и не создавать искусственные проблемы в переходе на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.















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