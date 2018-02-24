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Чиаберашвили: Марионеточные режимы продолжают похищать и убивать наших граждан


24.02.2018   19:01
У нас имеются претензия в властям Грузии потому, что страна-оккупант Россия и ее марионеточные режимы продолжают похищать и убивать наших граждан, — заявил представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили.

Политик принес соболезнования семье Арчила Татунашвили и отметил, что его смерть является трагедией для всей Грузии.

«Мы обязательно должны упомянуть убийство нашего соотечественника Отхозория и ту наглость, с которой он был убит, теперь аналогичную наглость проявил Цхинвальский оккупационный режим. Это логичное продолжение одной цепи и, конечно же, в этой связи у нас есть претензия к правительству Грузии, так как Россия и ее марионеточные режимы в Сухуми или Цхинвали посмели это сделать на фоне той тишины, с которой правительство Грузии реагирует на эти факты на международной арене. Для того, чтобы подобное не повторилось, нужны усилия правительства Грузии и этому служит инициатива, озвученная вчера «Европейской Грузией». Должен быть составлен «Список Отхозория». Долг правительства Грузии состоит в том, чтобы предпринять дипломатические усилия и сделать действенные шаги. Бездействие грузинского правительства только поощряет такие наглости», — заявил Зураб Чиаберашвили.






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