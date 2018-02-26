По требованию СГБ в Эргнети пройдет специальная встреча по вопросу Татунашвили

26.02.2018 14:58 Вопросы доставки тела погибшего в оккупированным Цхинвали Арчила Татунашвили и возвращения на контролируемую центральными властями территорию задержанных – Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили в кратчайшие сроки рассмотрят на внеплановой встрече в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



Как сообщили Первому каналу в Службе государственной безопасности, внеплановая встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) была назначена по требованию СГБ. Она начнется в 15:00.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. Согласно распространенной в СМИ информации, 22 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.















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